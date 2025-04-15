Chp Lideri, İmamoğlu İçin Planlar Anlattı

CHP LİDERİ İMAMOĞLU İÇİN YENİ PLANLARINI AÇIKLADI

CHP lideri, İmamoğlu için düzenlemeyi düşündükleri mitingler ve imza kampanyaları hakkında detaylar paylaştı. Özellikle İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir hamle” olarak nitelendiren Özel, bu duruma karşı gösterecekleri direnişi, “Otoriter popülist bir liderin barışçıl gösteriler ve sivil protestolarla nasıl geriletilebileceğine dair dünyada çok az örnek var. Bu da onlardan biri olacak,” sözleriyle ifade etti. Özel, halkın tepkisini sürekli canlı tutabilmek için düzenli olarak mitingler ve eylemler gerçekleştireceklerini belirtti.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI VE GELECEK PLANLARI

Özel, İmamoğlu’nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmaya devam ettiğini vurguladı. Şu an başka bir aday belirleme düşüncelerinin olmadığını belirten Özel, “Ancak, İmamoğlu’nun adaylığının imkansız hale gelmesi durumunda, en uygun adayı belirleyeceğiz ve İmamoğlu’nun özgür kalması mesajını merkezine alan bir kampanya yürüteceğiz,” açıklamasında bulundu.

IMZA KAMPANYASI VE MİTİNGLERİN YAYILIMI

İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle ulusal bir imza kampanyası başlattıklarını duyuran Özel, amaçlarının 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak olduğunu belirtti. Şu ana kadar topladıkları imza sayısının 10 milyondan fazla olduğunu ifade eden Özel, her Çarşamba İstanbul’da mitingler düzenleyeceklerini ve ülke genelinde düzenli gösteriler yapılacağını söyledi. İlk mitingin Samsun’da yapıldığını hatırlattı.

İTTİFAK YAPMAK İSTİYORUZ

Erdoğan’ı yenebilmek için geniş bir koalisyona ihtiyaç duyduklarını ifade eden Özel, “Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifak yapmaya kapalı değiliz. Erdoğan’ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var,” dedi. 2023 seçim ittifakına benzer bir modelin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.

KRİZ YÖNETİMİ VE DİRENİŞE VURGU

İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda etkin bir rol üstlenen Özel, bu süreçteki enerjisini “Kriz yönetimi ve direniş bizim işimiz,” şeklinde özetledi. CHP lideri, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir darbe” olarak nitelendirerek, halkın öfkesini büyük eylemlere dönüştürdüğünü ifade etti.

GENÇLER VE KADINLARA ÖNEM

Partisini daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturduğunu belirten Özel, genç kotalarını getirdiğini ve gölge kabinesinin yarısının kadınlardan oluştuğunu vurguladı. CHP’nin üye sayısının kendi liderliğinde 2 milyona ulaştığını aktararak, “Hedefimiz kapılarımızı tüm demokratlara açarak partimizi güçlendirmek,” dedi.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Özel, Erdoğan’ın protestoları “sokak terörü” şeklinde nitelendirmesine cevaben, “Erdoğan’ın kendisine karşı duranları korkutabileceği noktayı geçtik,” ifadelerini kullandı. CHP lideri, mevcut küresel dinamiklerin Erdoğan’ı Batı için stratejik bir ortak haline getirdiğini, ancak bu durumun demokratik ihlalleri göz ardı edilmesine yol açtığını belirtti. Stratejilerinin özünü ise, “En iyi savunma şu anda yaptığımız şey, yani direniş,” sözleriyle özetledi.