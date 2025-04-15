CHP Lideri Özel, İmamoğlu’na destek veriyor

CHP LİDERİ İMAMOĞLU İÇİN MİTİNG VE İMZA PLANINI AÇIKLADI

CHP’nin lideri, İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi bir hamle olduğunu belirtip, bu duruma karşı nasıl bir mücadele vereceklerini şu sözlerle ifade etti: “Otoriter popülist bir liderin barışçıl gösteriler ve sivil protestolarla nasıl geriletilebileceğine dair dünyada çok az örnek var. Bu da onlardan biri olacak.” Özel, halkın tepkisini canlı tutmak amacıyla düzenli mitingler ve gösterilerin yapılacağını aktardı.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI VE ALTERNATİF PLANLAR

İmamoğlu’nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmaya devam ettiğini vurgulayan Özel, şu aşamada başka bir aday belirleme planlarının olmadığını söyledi. Eğer İmamoğlu’nun adaylığının “imkansız” hale gelmesi durumunda, “En uygun adayı belirleyeceğiz ve İmamoğlu’nun özgür kalması mesajını merkezine alan bir kampanya yürüteceğiz,” dedi.

İMZA KAMPANYASI VE MİTİNG PLANLARI

Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için ulusal bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Hedeflerinin, 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak olduğunu ifade eden Özel, şu ana dek 10 milyondan fazla imza toplandığının altını çizdi. Ayrıca, her Çarşamba İstanbul’da mitingler düzenleneceğini ve ülke genelinde periyodik gösteriler yapılacağını belirtti. İlk mitingin Samsun’da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İTTİFAKLARA AÇIK KAPI

Erdoğan’ı yenmek için geniş bir koalisyon gerektiğini vurgulayan Özel, “Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifak yapmaya kapalı değiliz. Erdoğan’ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var,” dedi. 2023’teki seçim ittifakına benzer bir modelin tekrar gündeme gelebileceğini dile getirdi.

KRİZ YÖNETİMİ VE DİRENİŞ BİZİM İŞİMİZ

İmamoğlu’nun 21 Mart’ta yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda aktif rol oynayan Özel, bu süreçteki enerjisini şöyle özetledi: “Kriz yönetimi ve direniş bizim işimiz.” CHP lideri, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir darbe” olarak tanımlayıp, halkın öfkesini büyük eylemlere dönüştüreceğini belirtti.

GENÇLERE VE KADINLARA VURGU

Partisini daha kapsayıcı hale getirdiğini ifade eden Özel, genç kotaları getirdiğini ve gölge kabinesinin yarısının kadınlardan oluştuğunu vurguladı. CHP’nin üye sayısının kendi liderliğinde 2 milyona ulaştığını belirterek, “Hedefimiz kapılarımızı tüm demokratlara açarak partimizi güçlendirmek,” diye konuştu.

ERDOĞAN’A MEYDAN OKUDU

Özel, Erdoğan’ın protestoları “sokak terörü” olarak nitelendirmesine yanıt vererek, “Erdoğan’ın kendisine karşı duranları korkutabileceği noktayı geçtik,” dedi. CHP lideri, mevcut küresel dinamiklerin Erdoğan’ı Batı için stratejik bir ortak konumuna getirdiğini, ancak bunun demokratik ihlalleri görmezden gelmesine yol açtığını ifade etti. Stratejilerinin özünü ise şu sözlerle özetledi: “En iyi savunma şu anda yaptığımız şey, yani direniş.”