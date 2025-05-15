CHP Lideri Özgür Özel Açıklama Yaptı

YENİ SÜREÇ BAŞLADI

Türkiye’de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Terörsüz bir Türkiye için kaydedilen önemli bir adım, yoğun diplomasi sonucunda gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde PKK, kendisini feshedip, silah bırakacağını açıkladı. Bu gelişme, dünya basınında Türkiye’nin başarısı olarak değerlendiriliyor. Ancak muhalefetin sessizliği dikkat çekiyor. Bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir açıklama geldi.

ÖZEL’İN DESTEKLEYİCİ SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlarken süreci desteklediğini vurguladı. “Biz terör bitsin isteriz. Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum…” şeklinde konuşan Özel, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını önemli bulduğunu ifade etti. Bu gelişmenin başarılması durumunda gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN GETİRDİKLERİ

Özel, “Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek, ne Türk ne de Kürt anası ağlamayacak” diyerek, bu tür bir durumun ekonomik anlamda da fayda sağlayacağını belirtti. “Bu ülkenin milyonlarca doları silahlara gitmeyecek” diyen Özel, CHP’nin iktidara geldiği dönemde yatırım alanlarının emekliye, işçiye, sanayiye, öğrencilere, Ar-Ge’ye, inovasyona kaydırılacağını vurguladı. Bu noktada, “Niye terörsüz Türkiye’yi savunmayayım” diyerek, terörsüz Türkiye’ye duyduğu desteği dile getirdi.