CHP Lideri Özgür Özel’den Dikkat Çeken Çağrı

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok kişi gözaltına alınmışken, bu durumun yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı açıklamada dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

TÜM TÜRKİYE’YE DAVET

Özel, “Bütün Türkiye’yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin” sözleriyle vatandaşları sokağa çağırdı.

İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYEN MESAJLAR

Ayrıca, “Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü’ye, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir” diyen Özel, “Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır” ifadeleriyle İmamoğlu’na olan desteğini vurguladı. Özel, “Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun” şeklinde de ekleme yaptı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İmamoğlu’nun, gözaltı süresinin sonunda en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor. İmamoğlu hakkında sırasıyla dört farklı olasılığın mevcut olduğu ifade ediliyor ve şunlar üzerinde duruluyor: İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer kişilere yönlendirilen toplamda 7 suçlama dikkat çekiyor.