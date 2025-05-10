Chp Lideri Özgür Özel’den PkK Açıklaması

CHP’NİN VAN’DAKİ MİTİNGİ

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisi, 10 Mayıs 2025’te Van’da gerçekleşti. Beşeri Park’ta düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından okundu. Mitingde, Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi, Kürt sorunu açıkça tartışıldı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu öne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT MESAJLAR

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine yönelik baskılara karşı direnişin sembolü olduğunu vurguladı. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, eski siyaset dönemlerinin bittiğini, “kaleler” anlayışının sona erdiğini belirtti. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini ifade eden Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” dedi. Van Valisi’ne seslenen Özel, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor. Ahmet Özer’in suçu, Esenyurt’u bir Kürt olarak kazanmaktır” diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Özel, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratları kucakladığını, artık tüm Türkiye’nin “kardeşliğin kalesi” olduğunu söyledi.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin en duygusal anlarından biriydi. Mesajda, İmamoğlu şunları ifade etti: “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz.” İmamoğlu, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz kumpaslarla cezaevinde. Onun özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz.” dedi. Ayrıca, “Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti görüyoruz. Van, geleceğin merkezidir. Ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak. Gençlerimiz için istihdam yaratacağız, Van’ın ekonomik değeri Van’a hizmet için kullanılacak.” sözlerini de ekledi.

SELahATTİN DEMirtaş VURGUSU

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a özel bir selam göndererek, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” dedi. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep eden Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” diye konuştu. CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini, terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediğini belirten Özel, kayyum uygulamasının sona ermesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel, Kürt sorununa açıkça değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” dedi. CHP’nin, sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” ifadeleri, mitingin en çok alkış alan bölümlerinden oldu.