CHP Lideri Özgür Özel’den PKK Mesajı: Terörsüz Türkiye İstiyoruz

CHP’NİN MİTİNGİ VAN’DA GERÇEKLEŞTİ

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisini 10 Mayıs 2025’te Van’da düzenledi. Beşeri Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik bir mücadele çağrısı yaptı. Mitingde, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından katılımcılara ulaştırıldı. Ayrıca, Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi, Kürt sorunu açıkça tartışıldı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu ön plana çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine yönelik baskılara karşı direnişin sembolü olduğunu belirtti. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, önceki siyaset dönemlerinin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının geçmişte kaldığını vurguladı. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini ifade eden Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” dedi. Van Valisi’ne seslenerek, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor” diye belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun mesajında mevcut siyasi atmosfer tartışılarak, halkın güçlü desteği için milletin birliği vurgulandı.

İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden ilettiği mesaj, mitingin en duygusal anlarından biri oldu. Mesajında İmamoğlu, “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz” ifadelerini kullandı. Devamında, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir” dedi. “Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti görüyoruz. Ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak. Gençlerimiz için istihdam yaratacağız” diyerek, Van’ın ekonomik potansiyelini vurguladı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A SELAM

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a özel bir selam gönderdi. “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” diyen Özel, tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep etti. “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” diyerek, CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini belirtti. Özel, bu konuda terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediklerini ifade ederek, kayyum uygulamasının sona ermesini istediklerini dile getirdi.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel, Kürt sorununa açık bir şekilde değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” dedi. CHP’nin, sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini belirtti. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” sözleri, mitingde en fazla alkış alan bölüm oldu.