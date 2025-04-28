CHP Lideri Özgür Özel Formülü Açıkladı

İMAMOĞLU’NA YENİ ZİYARET VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonu çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel, bu ziyarette yaşanan gelişmeleri paylaştı.

BÜYÜK SEÇİM İDDİASI VE YENİ DÜZENLEME PLANI

Özel, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, seçim sürecinde İmamoğlu’nun tutuklu kalması halinde önerilen formülün ‘parlamenter sistem’ olacağını ifade etti. “İmamoğlu’nu Silivri’de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız” diyen Özel, “Parlamentoda Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa’yı değiştiririz, İmamoğlu çıkar görevine başlar.” şeklinde devam etti. Ayrıca, Erdoğan için gerekli olan formül hakkında da alternatif çözümler önerdi ve “Ya da büyük bir coşkuyla parlamenter sistem hazırlığı yapılır. Yine de sandığa konulur.” dedi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ROLLERİ

Eğer Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam ederse, seçim sonrası parlamenter sisteme geçileceğini belirten Özel, “Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan Ekrem İmamoğlu olur.” şeklinde iddialı bir açıklama yaptı. Bu öneriyle, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin öngörülerde bulundu.