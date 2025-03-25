CHP Lideri Özgür Özel’in Boykot Çağrısı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SORUŞTURMALARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınması ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin bir kez daha İBB’nin Saraçhane’deki merkez ofisi önünde kalabalığa seslendi.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etmekle tehdit etmişti. Bu defa, belirli firmaların isimlerini vererek boykot çağrısında bulundu. Özel, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” diyerek, şu boykot listesini açıkladı: “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim. Hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” Ayrıca, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey var, artık yok! D&R yok, İdefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var, karşı kaldırımdan geçin…” diyerek firmaları eleştirdi.

Özel, “Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın. Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir, Milengaz, Likitgaz’dan hiçbirimize hayır yok.” ifadelerini kullandı. Son olarak, “TRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın. Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” diyerek bazı sektörlere de eleştiriler yöneltti. Bayram yaklaşırken, “Uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” şeklinde sona erdirerek çağrısını yineledi.