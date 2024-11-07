CHP Lideri Özgür Özel: Seçimlerden Birinci Çıkacağız

SIYASİ GÜNDEMIN HAREKETLİLİĞİ

Siyasetin dinamik gündemi sürerken, liderler de birbirlerine yönelik değerlendirmelerini sürdürüyor. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sorularına yanıt verdi. Göreve geldiği son bir yılı anlatan Özel, yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı parti olarak daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Bülent Ecevit’e verdiği sözü de anan Özel, genel seçimler hakkında da görüş bildirdi.

GENEL SEÇİMDE HEDEF İKTİDAR

Özel, yapmış olduğu açıklamada, “Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Ben o genel seçimden de CHP’yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak bir kez daha elbette Ecevit’e, elbette İnönü’ye, elbette Deniz Bey’e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacağım” dedi. Bu bağlamda, kurultay seçimlerinin ertesi gününde Ecevit’in mezarını ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, oradaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Genel Başkanım, sizin 1970’lerde yaptığınız dünyadaki rüzgarları doğrudan okuyup seçmene ulaşacak bir dil kurmanız ve tüm siyasi görüşlerden işçi, memur, esnaf gibi kitlelere hitap etmeniz çok önemliydi. Bu süreçteki başarılarınızı anmak için buraya geldiğimde, girildiğimiz ilk seçimden birinci çıkan genel başkan olarak gelmeyi umuyorum ve bunun sözünü veriyorum.”

EN BÜYÜK HEDEFİM ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA

Özel, Atatürk’e duyduğu saygıyı dile getirerek, “Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır” demeyi ve bu yazıyı Anıtkabir Anı Defteri’ne yazmanın en büyük hayali olduğunu belirtti. O imzayı attıktan sonra siyasette başka herhangi bir hedefinin kalmayacağını ifade eden Özel, bu imzanın Türkiye’nin bir kez daha kurtulduğunu gösterdiğini vurguladı.