Chp Lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Dedi

BEŞİNCİ MİTİNG VAN’DA GERÇEKLEŞTİ

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisini 10 Mayıs 2025’te Van’da düzenledi. Beşeri Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı. Silivri Cezaevi’nde bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından katılımcılara okundu. Mitingde Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi, Kürt sorunu açıkça ele alındı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu dikkat çekti.

KAYYUM POLİTİKALARINA SERT TEPKİLER

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine yönelik baskılara karşı direnişin sembolü olduğunu belirtti. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, geçmişteki siyaset dönemlerinin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının bittiğini ifade etti. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini söyleyen Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” dedi. Van Valisi’ne yönelttiği sözlerde, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor” diyerek kayyum politikalarını ciddi şekilde eleştirdi. Ayrıca, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratları bir araya getirdiğini, tüm Türkiye’nin “kardeşliğin kalesi” olduğunu aktardı.

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin en duygusal anlarından biriydi. Mesajında, “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz” dedi. İmamoğlu, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir” ifadesini kullandıktan sonra, “Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti görüyoruz. Van, geleceğin merkezidir” şeklinde devam etti. Aynı zamanda, “Cezaevi, mücadele azmimizi artırdı. Hak yemeyen, hakkını yedirmeyenler olarak, milletin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” diyerek adil ve müreffeh bir Türkiye inşa etmek için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a özel bir selam göndererek, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” dedi. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulunan Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” dedi. CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini, terörsüz bir Türkiye için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel, Kürt sorununa değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu. CHP’nin, sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları bir araya getiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini belirtti. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” ifadeleri ise mitingde en çok alkışlanan bölümler arasında yer aldı.