CHP Lideri Özgür Özel: Terörsüz Türkiye “Evet” Diyoruz

CHP’NİN MİTİNGİ VANDA GERÇEKLEŞTİ

10 Mayıs 2025 tarihinde, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisi Van’da, Beşeri Park’ta yapıldı. Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikaları ve halk iradesine uygulanan baskılara karşı birleşik bir mücadele çağrısı yaptı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından miting alanında okundu. Miting esnasında, Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi. Ayrıca, Kürt sorunu açık bir şekilde tartışıldı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu ön plana çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT MESAJLAR

Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmasında, Van’ın halk iradesine karşı yapılan baskılara direnişin simgesi olduğunu belirtti. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” şeklinde bir ifade kullanan Özel, geçmişteki siyaset dönemlerinin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının da tarihe karıştığını dile getirdi. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini söyleyen Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” dedi. Özel, Van Valisi’ne de seslenerek, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur.Jelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor,” dedi ve kayyum politikalarını eleştirdi. Ayrıca, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratları, muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratlarını kucakladığını vurguladı.

İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, miting süresince duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mesajında İmamoğlu, “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz,” ifadelerini kullandı. “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz kumpaslarla cezaevinde. Onun özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz,” dedi. İmamoğlu, Van’ın sadece bir sınır kenti değil, aynı zamanda bir ufuk kenti olduğunu da vurguladı. “Van, geleceğin merkezidir. Ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak,” diyerek ekonomik değerlerin Van’a hizmet edeceğini ifade etti.

SELAM GÖNDERME VE KÜRT SORUNU VURGUSU

Mitingde Özgür Özel ayrıca, Selahattin Demirtaş’a selam gönderdi ve “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” dedi. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulunan Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz,” eleştirisini gündeme getirdi. Özel, CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini, terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediğini ifade etti.

KÜRT SORUNUNA AÇIKÇA DEĞİNME

Özgür Özel, Kürt sorununa değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu,” dedi. CHP’nin sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz,” ifadeleri dinleyicilerden büyük alkış aldı.