Chp Lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye’ye Destek Verdi

CHP’NİN MİTİNGİ VAN’DA GERÇEKLEŞTİ

10 Mayıs 2025’te Van’da, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin beşincisi düzenlendi. Beşeri Park’ta gerçekleşen bu etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik bir mücadele çağrısı yaptı. Mitingde, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından okundu. Ayrıca, Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi, Kürt sorunu açıkça ele alındı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu ön plana çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Mitingde yaptığı konuşmada, Özgür Özel, Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine karşı direnişin sembolü olduğunu ifade etti. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, geçmişteki siyaset dönemlerinin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının bittiğini belirtti. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini dile getiren Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Valiliğe seslenen Özel, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmamalı. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor” dedi. Ahmet Özer’in suçu hakkında da, “Esenyurt’u bir Kürt olarak kazanmaktır” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özel, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratlarını bir araya getirdiğini belirterek, artık tüm Türkiye’nin “kardeşliğin kalesi” olduğuna dikkati çekti.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN ANLAMLI MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin en duygusal anlarından birini oluşturdu. İmamoğlu mesajında, “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükselecek. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz kumpaslarla cezaevinde. Onun özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz” diyerek duygu dolu bir ifade hediyesinde bulundu. İmamoğlu, “Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti görüyoruz. Van, geleceğin merkezi olacak. Ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak” dedi. Gençler için istihdam yaratacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Cezaevi, mücadele azmimizi artırdı. Hak yemeyen, hakkını yedirmeyenler olarak, milletin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Adil ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye ekledi.

SELAM DEMİRTAŞ’A VE KÜRT SORUNUNA DEĞİNİYOR

Mitingde, Selahattin Demirtaş’a özel bir selam gönderan Özgür Özel, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” ifadesine yer verdi. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep eden Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” dedi. CHP’nin, Kürt sorununu inkar etmediğini, terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediğini belirten Özel, kayyum uygulamasının sona ermesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

KÜRT SORUNU ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKİYOR

Özel, Kürt sorununa açıkça değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. CHP’nin, sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratlarını birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” şeklindeki ifadeleri, mitingin en çok alkış alan bölümlerinden biri oldu.