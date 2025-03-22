chp-liderinden-medyaya-sert-tepki

CHP’DE DEVAM EDEN ÇALKANTILI SÜREÇ

CHP içerisinde devam eden çalkantılı süreçte, Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınması sonrasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kurultay kararı aldığını duyurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRILAR

Özel’in sokaklarda yaptığı çağrı sonrası yaşanan olaylar, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara neden oldu. Saldırılara karışan kişiler gözaltına alınırken, çok sayıda polis de yaralanmalar yaşadı.

SARAÇHANE’DE AÇIKLAMALAR

Gözaltı sürecinin son gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında gazetecilere soruşturma süreci hakkında bilgiler verdi. “Ekrem İmamoğlu’na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar.” diyen Özel, dosyada adı geçen kişilerin durumuna dikkat çekerek, “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nereden çıktı bu kim diye.” şeklinde konuştu. Özel, gizli bir tanığın bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını aktarırken, bu kişinin de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını iddia etti.

SERT İFADELER VE MEDYA ELEŞTİRİSİ

Konuşmasının son kısmında ana akım medyaya oldukça sert eleştiriler yönelten Özel, muhatap arayışında bulamadığını ifade etti. “Buradan Merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın.” diyen Özel, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde 70’inin medyayı takip ettiğini belirtti. Ayrıca, medyaya yönelik tehditte bulunarak, “Bu haberleri görmeyin, yapmayın.” ifadesini kullandı.

TÜKETİM GÜCÜYLE TEHDİT ETTİ

Özel, “Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kalanlara söylüyorum.” diyerek, Gezi sürecine gönderme yaptı. Polisin gözaltı sayıları hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Özel, “Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenlerin yüzde 70’i. Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim.” şeklinde ifadeler kullandı.