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Chp Milletvekili Nail Çiler Kaza Geçirdi

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KAZA ANINDA OLUŞAN ÇARPMA OLAYI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu’nun Yeniyalı Mahallesi kesiminde Ankara yönüne seyir halindeki Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in de bulunduğu otomobil, aynı yolda ilerleyen iki araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası her üç araçta da hasar meydana geldi.

YARALI BULUNMADI

Nail Çiler ve diğer araçlardaki kişiler kazayı sağ salim geçirdi. İhbarın ardından olay yerine intikal eden jandarma ekibi gerekli işlemleri yaptıktan sonra Nail Çiler, aracını alarak yola devam etti.

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