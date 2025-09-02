Chp Myk Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTININ DUYURULMASI

Yaşanan hareketlilikle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında, bugün saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Bu toplantı, mahkeme kararının gündemi etkilediği bir dönemde gerçekleşiyor.

MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine ilişkin mahkeme, dikkat çeken bir karar alarak Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. Ayrıca, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecinin durdurulmasına neden oldu. Bu kararın yankıları sürerken CHP’den yeni gelişmeler ortaya çıktı.

GEÇİCİ İL BAŞKANLIĞI ATAMASI

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atandı. Bunun yanı sıra, yönetimi oluşturacak diğer isimler ise Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap olarak belirlendi. Gürsel Tekin, görev teklifini kabul edeceğini de duyurdu.

KURULTAYIN GELECEĞİ MERAK KONUSU

İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı yeniden gündeme getirdi. İstanbul delegelerinin durumu nedeniyle, bu kurultayın iptal edilip edilemeyeceği hukukçular tarafından tartışılıyor. Şaibeli durumun tescillenmesi, kurultayın iptal edilmesi için güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.