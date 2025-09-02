Chp Myk Özgür Özel Başkanlığında Toplanıyor

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

CHP’deki son gelişmeler sonrası Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul kongresiyle ilgili olarak mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış ve 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. Bu mahkeme kararının yankıları devam ederken, CHP’den yeni bir adım geldi.

olağanüstü toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Yaşanan bu gelişmeler, parti içinde kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.

geçici görevlendirmeler

İstanbul İl Başkanlığı’na, geçici olarak Gürsel Tekin’in atandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet de görevlendirilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, görevi kabul ettiğini açıkladı.

kurultay durumu

İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı yeniden gündeme getirdi. İstanbul delegelerinin durumu, kurultayın iptal edilip edilemeyeceğini gündeme getiriyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle, kurultayın iptalinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.