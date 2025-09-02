CHP MYK Özgür Özel İle Toplandı

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

CHP’deki son gelişmeler sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına ve kongre sürecinin durdurulmasına karar vermişti. Mahkeme kararının yankıları sürerken, CHP’den hızlı bir yanıt geldi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu toplantının, yaşanan gelişmelere yanıt olarak alındığı ifade ediliyor.

İSTANBUL KONGRESİ VE SONRASI

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresiyle ilgili mahkeme, dikkat çeken bir karar vererek Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Aynı zamanda, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu.

GEÇİCİ İL BAŞKANI GÜRSEL TEKİN OLDU

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atandığı öğrenildi. Bunun yanında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet de bu göreve yardımcı olacak. İl Başkanı Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada görevini kabul edeceğini duyurdu.

GENEL BAŞKANLIK DURUMU BELİRSİZLİK TAŞIYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı da yeniden gündeme getirdi. İstanbul delegelerinin durumu tescillendiği takdirde, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Hukukçular, bu durumun kurultayın iptal edilme ihtimalini güçlü bir şekilde artırdığını belirtiyor.