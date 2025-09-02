chp-myth-olaganustu-toplanti-gerceklestiriyor

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan dalgalanmalar sonrasında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için olağanüstü toplantı kararı alındı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresine ilişkin davada mahkemenin verdiği kararların yankıları süregeldi. Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırdı ve kongre sürecini durdurdu. Bu gelişmelerin ardından, CHP’den yeni bir adım geldi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SAATİ VE YERİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel liderliğinde saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplanma kararı aldı. Bu toplantının detayları ve alınacak kararlar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖREVE GEÇİCİ ATAMA YAPILDI

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanmasının yanı sıra, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap isimlerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. Gürsel Tekin, görevi kabul ettiğini belirten ilk açıklamasını yaptı ve yeni süreçle ilgili olumlu yaklaşım sergiledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞ SEZONU MU?

İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin durumunun belirsizliği sonrasında, kurultayın iptalinin söz konusu olabileceği düşünülüyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumunun tescillenmesi halinde, kurultayın iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyor.