“CHP’nin Eylemine Bakan Tekin’den Yanıt”

CHP’NİN EYLEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’nin öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği oturma eylemi hakkındaki görüşlerini aktardı. Tekin, “CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler.” şeklinde konuştu.

MÜLAKAT SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tekin, sözlerine devam ederek tek bir torpil ya da kayırma olmadan mülakatların tamamlandığını belirtti. “Ellerini avuçlarını boş bıraktıktan sonra arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Gerçekten yazık. Doğru şeyler değil.” diyerek durumu eleştirdi. Öğretmenlerin hakları konusunda hassas davrandığını vurgulayan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok.” ifadelerini kullandı. Tekin ayrıca, ahlaki açıdan problemli bir durum olduğunu dile getirerek, “Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar.” dedi.