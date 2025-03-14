CHP’nin Google’a Yönelik Tepkisi Arttı

GÜNDEME GETİRİLEN SORUNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Google’a yönelik bir eleştiride bulundu. Bulut, “Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır” diye belirtti. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin iktidarın baskıları ve ekonomik koşullar nedeniyle zorlaştığını vurguladı.

MEDYA KURUMLARININ TEHDİTLERİ

Burhanettin Bulut, verdiği Meclis Araştırma Önergesinde Türkiye’de bağımsız medya kuruluşlarının, Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma tehdidiyle karşılaştığını ifade etti. Ayrıca, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır” şeklinde açıklama yaptı. Bazı haber sitelerinin “Keşfet” trafiğinin tamamen sıfırlandığına dikkat çeken Bulut, Google’ın trafik akışını nasıl yönlendirdiğinin ve hangi kriterlere dayandığının bilinmediğini anlattı.

İŞSİZLİK VE EKONOMİK ZORLUKLAR

Rekabetin azalması nedeniyle reklam gelirlerinin düştüğünü, bu durumun da işten çıkarmaları artırdığını kaydeden Bulut, birçok basın çalışanının işsiz kaldığını söyledi. Çalışanların maaşlarını ya da zamlarını alma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Bulut, ekonomik kriz ortamında uzun yıllar meslekte çalışarak asgari ücret ya da çok az üstü maaşlarla yaşam mücadelesi veren emekçilerin ciddi zorluklar yaşadığını aktardı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Bulut, “Demokrasinin geliştirilmesinin ve korunmasının en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür” diyerek, özgür ve bağımsız medyanın önemine vurgu yaptı. Medyanın halkın doğru bilgi almasını sağladığını belirterek, “Sayıları bir elin parmağını geçmeyen, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun davranan bağımsız mecraların kapanması, bağımsız ve özgür gazeteciliğin yok olması basını tek sesli hale getirecek” dedi.

Bulut, internet haber sitelerinin yaşadığı sorunların araştırılması ve bu mecraların kapanmasını önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu tekrarlayıp, “Meclis Araştırması açılmalıdır” çağrısında bulundu.