CHP’nin Kurultay İptal İddiaları Asılsız

YSK’DAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu, sosyal medyada yayılan ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi’ yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.” denildi.

CHP’DEN YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

MHP’DEN YORUM

MHP ise CHP’nin 6 Nisan’da olağanüstü kurultay toplama kararıyla ilgili kendi açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, önceki kurultaya ilişkin soruşturmayı hatırlatarak, “Kayyum şartları oluşursa, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götüremez” şeklinde bir iddiada bulundu. Bu duruma CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yanıt verdi. Emir, “Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi, Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır.” dedi.