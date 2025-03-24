CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararına İtiraz!

LÜTFÜ SAVAŞ’IN BAŞVURUSU

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce, 4-5 Kasım 2023′te gerçekleştirilmiş olan 38. Olağan Kurultayı’na da itiraz etmişti. Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği bu kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Savaş, o davada, delegelerin iradesinin rüşvet ve baskılarla bozulduğunu öne sürmüştü. Ancak mahkeme, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebini reddetti. Şimdi ise olağanüstü kurultay kararına yönelik itiraz, CHP içindeki gerginliği yeniden arttırdı.

SAVAŞ’IN İDDİALARI VE SONUÇLARI

Savaş’ın son başvurusunun detayları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak daha önceki itirazlarında, parti yönetimini şaibeli süreçler yürütmekle suçladığı biliniyor. 11 Aralık 2024 tarihinde CHP’den ihraç edilen Savaş, özellikle 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da aday gösterilmesi ve sonrasında kaybetmesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Bu yeni dava, Savaş’ın CHP yönetimine karşı hukuki mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor.

Son dönemde CHP, kurultay süreçleri ve yönetimle ilgili tartışmalarla sıkça gündeme geliyor. Lütfü Savaş’ın sürekli açtığı davalar, parti içindeki bölünmeyi ve güven krizini gözler önüne seriyor. CHP yönetiminden ise henüz Savaş’ın son başvurusuna dair resmi bir yanıt gelmiş değil. Mahkemenin kararının, parti içindeki dengeleri etkilemesi muhtemel.

Savaş’ın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı bu yeni başvuru, CHP’nin olağanüstü kurultay sürecini nasıl etkileyecek? Parti tabanında ve kamuoyunda merakla beklenen bu sorunun yanıtı, mahkemenin vereceği kararla belli olacak. Gelişmeler, Türkiye siyasetinde dikkatle izleniyor.