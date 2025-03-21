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CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

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CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay yapma kararı aldığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gelişmeler ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçteki bu hamle, siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Özel’in açıklamaları, hem parti içindeki hareketliliği hem de dış baskılara karşı verilen kararlı cevabı gözler önüne seriyor.

KAYYUM GİRİŞİMLERİNE KARŞI AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşmada etkili mesajlar verdi. “Bugün yeni bir girişimle CHP’ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Gün içinde aldığımız bir kararı, resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle açıklıyorum.” dedi. Özel, tüzüğün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddenin 6. fıkrası gereğince en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldıklarını belirtti. Bu adımla birlikte “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” vurgulayarak partiyi olağanüstü kurultaya taşımak istediklerini Türkiye’ye duyurdu.

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