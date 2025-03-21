CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay kararı aldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, CHP’nin bu hamlesi siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özel’in açıklamaları, partideki hareketliliği ve dış baskılara karşı verilen tepkiyi gözler önüne seriyor.

AYDINLATAN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında önemli mesajlar verdi: “Bugün yeni bir girişimle CHP’ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Gün içinde aldığımız bir kararı, resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddenin 6. fıkrası gereğince, en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldık.” Özel, bu adımıyla “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” vurguladı ve partiyi olağanüstü kurultaya götüreceklerini tüm Türkiye’ye duyurdu.