CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Verdi

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin olağanüstü kurultay kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçteki bu adım, siyaset gündemini etkileyici bir şekilde sarstı. Özel’in açıklamaları, parti içindeki hareketliliği ve dış baskılara verilen yanıtı net bir şekilde ortaya koyuyor.

KAYYUM GİRİŞİMLERİNE YANIT

Özgür Özel, yaptığı konuşmasında önemli mesajlar iletti: “Bugün yeni bir girişimle CHP’ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Gün içinde aldığımız bir kararı, resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 48. maddenin 6. fıkrası gereğince, en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldık.” Özel, bu adım ile “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” vurgularken, partiyi olağanüstü kurultaya götüreceklerini Türkiye’ye bildirdi.