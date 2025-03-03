CHP Ön Seçimine 1 Milyon Üye Katılacak

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gündeminin merkezinde cumhurbaşkanı adayı yer alıyor. Genel Başkan Özgür Özel, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak bulunacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmayacağını beyan etmesi ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in yeterli imzaya ulaşamaması, İmamoğlu’nu yarışta tek isim haline getirdi. Bu durum, parti içinden ve dışından çeşitli tepkileri beraberinde getirdi. Ön seçimle ilgili detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

1 MİLYON 650 BİN CHP’Lİ SANDIK BAŞINA GİDECEK

CHP’nin yetkili organları tarafından hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi” çerçevesinde, oy kullanma için üyelik başvuruları 28 Şubat günü saat 17.00 itibarıyla sonlandı. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, ön seçim kararının ardından CHP’ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Böylece, ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

SEÇMEN LİSTELERİNİN HAZIRLIĞI BAŞLADI

Ön seçim takvimine göre, bugün itibarıyla oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından hazırlık aşamasına geçildi. Süreç, 13 Mart Perşembe günü, Genel Sekreterlikçe basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi, burada sandık sayısındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve ilçe başkanlıklarınca sandık kurullarında görev yapacak başkan ve üye tespit çalışmalarının yapılmasıyla devam edecek. 14 Mart Cuma günü, basımı tamamlanan oy pusulaları ile diğer oy verme araçları ilçe başkanlıklarına ulaştırılmaya başlanacak. Ayrıca, seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listelere itirazların alınması 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

18 MART’TA SEÇMEN LİSTELERİ ASKIDAN İNDİRİLECEK

18 Mart Salı günü seçmen listeleri askıdan indirilecek. 20 Mart Perşembe günü, sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının veya temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemi yapılacak ve sandık kurulu oluşumları tamamlanacak. Takvime göre, 21 Mart Cuma günü, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlar değerlendirilecek. 23 Mart Pazar günü ise ön seçimde oy kullanma hakkı kazanan CHP üyeleri, sandık başına giderek partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

TEK ADAY: İMAMOĞLU

Örgüt denetiminde düzenlenecek olan ön seçimde, 116 milletvekilinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu, yine tek aday olarak yarışacak.