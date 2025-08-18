CHP, Özlem Çerçioğlu’na Gönderme Yaptı

AÇIKLAMALAR VE DAVETLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformundan yaptığı bir açıklama ile Aydın’daki mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Özel’in paylaşımında, kısa bir süre önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadeleri, doğrudan Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerine atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı.