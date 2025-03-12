CHP Tabanında Yavaş-İmamoğlu Anketi Gündemde

Erken seçim tartışmalarının yoğun olduğu muhalefette, cumhurbaşkanı adaylığına yönelik rekabet sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin öne çıkan adayı olarak algılansa da, son dönem gelişmeleri nedeniyle parti tabanında değer kaybı yaşadığı gözlemleniyor. Gazeteci Aytunç Erkin, görüştüğü GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’a, “İmamoğlu’nun çabasına rağmen, Yavaş neden önde?” şeklinde bir soru yöneltti.

SEÇMENİN TERCİHLERİ

Aktaş’ın verdiği bilgilere göre, “Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?” sorusunun yanıtında Mansur Yavaş yüzde 36.7, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 27 oranında destek görüyor. Bu durum, Yavaş’ın CHP tabanında daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor. İmamoğlu ise sıkça AK Parti ile çatışan, kendisini tartışmaların merkezine koyan bir profil çiziyor. Yavaş’ın Ankara’daki oy yüzdesi rakibiyle karşılaştırıldığında daha fazla olmasına karşın, Yavaş’ın gündemden daha az düştüğü dikkat çekiyor, çünkü o, tartışmalara ve polemiklere daha az katılıyor.

Yavaş’ın başarılı iletişim tarzının siyasal iletişim derslerinde ele alınması gereken bir konu olduğuna vurgu yapılıyor. Bu durum, onun daha az tartışma ve polemiğin içerisinde yer alarak, seçmen nezdindeki imajını güçlendirdiğini ifade ediyor.