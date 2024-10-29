“CHP Yönetimi Ve Kılıçdaroğlu Arasındaki Araç Tartışması”

CHP’DE MAKAM ARACI TARTIŞMASI

CHP içinde mevcut yönetim ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında makam aracı konusundaki gerginlik devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir yayında Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen araçların ve korumaların masraflarının parti tarafından karşılandığını ifade etti. Başarır, “Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey’de var, bir Özgür Bey’de var. Kemal Bey’deki araçların giderleri karşılanıyor” şeklinde konuştu.

Topsakal’dan Açıklama Geldi

Başarır’ın bu açıklamalarına, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal’dan cevap geldi. Topsakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu sözleri dile getirdi:

“Sevgili Ali Mahir, ‘Lüüüks, lüüüks’ diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz ‘özen’ nedeniyle değil, devletin verdiği ‘görev’ nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm.”