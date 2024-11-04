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Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi!

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DARBEDİLEN KADIN VE ÇİÇEK GÖNDEREN KİŞİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde, evli bir kadına çiçek gönderdiği öne sürülen bir kişi, kadının eşi ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, darbedilen şahıs, yaşananların ardından şikayetçi olmadığını ifade etti.

OLAYIN NE OLMASI SÜRECİ

Yaşanan bu durum, sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler, bu anların kaydedilmesine tepki gösterirken, darp olayının sebebi ve gelişimi hakkında farklı spekülasyonlar yapıldı. Darbedilen kişi, herhangi bir resmi başvuruda bulunmamasıyla dikkat çekti.

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