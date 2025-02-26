Çiftçilerin Zararları TBMM’ye Taşındı

ÇİFTÇİLERİN ZARARLARI GÜNDEME GELDİ

Çiftçilerin sorunları TBMM’ye taşınırken, iktidar kanadından bu zararların tazmin edileceği yönünde açıklamalar yapıldı. Adana Ticaret Odası’nın 2. meslek grubu ve ATO Meclis üyeleri olağanüstü bir toplantı düzenleyerek durumu değerlendirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ın da katılımı ile gerçekleşen istişare toplantısında, 4 gün süren şiddetli kış koşullarının ve meydana gelen don olayının bölgedeki çiftçiler üzerindeki olumsuz etkileri konuşuldu.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI TARIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bölgede son 57 yılın en soğuk kış günlerinin yaşandığını, hava sıcaklıklarının yer yer -7 derecelere kadar düştüğünü belirten komite üyeleri; bu durumun tarıma büyük zararlar verdiğini vurguladı. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulunan üyeler, acil bir şekilde komisyonlar kurulması, üreticilerin zararlarının yerinde denetimlerle tespit edilmesi ve TARSİM’in oluşturduğu ekiplerle zarar tespitinin yapılması gerektiğini ifade ettiler.