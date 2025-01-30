Ciğer Kebaba Sakatat İddiası Şoku!

DİYARBAKIR CIĞERİNE YAPILAN İTİRAZLAR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının yaptığı başvuru sonrası Türk Patent Kurumu, Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilleyince, bu durum bazı işletmelerce sakatat karıştırıldığı iddialarını gündeme getirdi. İddiaların ortaya çıkması, lezzetleriyle ünlü olan kadim şehir Diyarbakır’da tepkilere yol açtı. İşletmeciler, bu sorunun ustaların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirtmekte.

USTALARIN DİKKATSİZLİĞİ VURGULANDI

Diyarbakır’da kebap işletmeciliği yapan Nizam Erdi, böyle bir durumun yaşanmasını sorguladı ve esnafların bu şekilde davranacağına inanmadığını ifade etti. Erdi, “Ustaların dikkatsizliği oluyor. Usta sakatat dediğimiz bıçağı kullanır, o bıçağa et işler, et işlediği zaman deneylerde çıkıyor. Aslında o bıçakların ayrı olması lazım. Etin bıçağı ayrı, sakatatın bıçağı ayrı olması lazım, ama maalesef ustalarımızın dikkatsizliği bunlara yol açıyor” dedi.

DENETİMLERİN YETERSİZLİĞİ

Erdi, yapılan denetimlerde yüzdelik bilgilerin belirtilmediğini ve bu bilgilerin olması durumunda yaşanan durumların daha net bir şekilde anlaşılacağını belirtti. Ayrıca kuzu ve dana ciğeri arasındaki farkın da kolayca ayırt edilebildiğini vurguladı. Erdi, “Kuzu ciğeri daha yumuşak olur, dana ciğeri sert ve siyah renkli olur” şeklinde konuşarak, söz konusu farklara dikkat çekti.