Cihan Ve Alya Arasında Yakınlaşma İpuçları

HEYECAN DOLU BİR YENİ BÖLÜM

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki samimi diyalog, “ikili arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?” sorusunu gündeme getiriyor. AyNa Yapım imzalı dizinin tanıtımında, Cihan, nöbete kalan Alya’yı merak ederek hastaneyi ziyaret ediyor. Cihan’ın “Bana neden haber vermiyorsun nöbete kalacağını?” sorusuna Alya’nın esprili bir yanıt vermesi, “Ağam çok özür dilerim. Haber vermem gerekiyordu” şeklinde oluyor. Bu durum, ikilinin ruh halleri arasında var olan çekimin habercisi olarak dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı senaryonun Ahmet Katıksız yönetiminde hayat bulduğu ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosu oldukça etkileyici. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler dizinin önemli parçaları arasında yer alıyor. ‘Uzak Şehir’, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak!