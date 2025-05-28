Çin, 4 KÖRFEZ ÜLKESİNE VİZE MUAFİYETİ Sağlayacak

ÇİN’DEN YENİ VİZE MUAFİYETİ KARARI

Covid-19 salgını sonrası Çin, yurt dışından gelen seyahatleri artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Son günlerde 5 Latin Amerika ülkesine vize muafiyeti sağlayacağını duyuran Çin, şimdi de yeni bir adım attı.

4 KÖRFEZ ÜLKESİ VİZE SERBESTİSİNDEN YARARLANACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden faydalanacağını açıkladı. Bu yeni uygulama ile söz konusu ülkelerin vatandaşları, belirli tarihler arasında vizesiz seyahat imkânına kavuşacak.

2026’YA KADAR GEÇERLİ OLACAK BU UYGULAMA

Uygulama kapsamında, bahsi geçen ülkelerden gelen normal pasaport sahibi bireylerin, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin’de maksimum 30 gün kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, seyahat etme koşullarını artıracak ve iki taraf arasındaki ilişkileri güçlendirecek.