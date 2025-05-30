Çin, ABD Anlaşmasını İhlal Etti

TRUMP’IN ÇİN EKONOMİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca Pekin’e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yarattığını savunuyor. Trump, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü.” diyor.

ÇİN’DEKİ FABRİKALAR VE SOSYAL HUZURSUZLUK

Yaşanan olayları bir tür “soğuk ticaret savaşı”na dönüştüğünü belirten Trump, bu süreçte Çin’deki birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların ortaya çıktığını ifade ediyor. Ancak durumun kendisini rahatsız ettiğini vurgularken, “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” şeklinde görüş bildiriyor.

HIZLA HAREKETE GEÇİYORUM

Çin’deki olumsuz durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla bu konuda hızla adım attığını anlatan Trump, “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” ifadesini kullanıyor.

ANLAŞMANIN SÜRESİ VE TEPKİLER

Ancak Trump, bu ticaret anlaşmasının uzun ömürlü olmadığını belirtiyor. Açıklamasının sonunda sert bir tonla, “Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!” diyerek tepkisini dile getiriyor.