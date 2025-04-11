Çin, ABD’ye Gümrük Vergisi Cevabı Verdi

YENİ GÜMRÜK VERGİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada, yeni gümrük vergisi oranının 12 Nisan’da yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, “Eğer ABD, Çin’in ihraç ettiği mallara ek gümrük vergileri uygulamaya devam ederse, Çin bunu görmezden gelecek” denildi. Bu ifade, Pekin’in mevcut vergi savaşında daha fazla karşı adım atmayacağının sinyalini veriyor.

VERGİ SAVAŞININ BAŞLANGICI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025’te, “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı bir kararla, diğer ülkelere yönelik temel gümrük vergisi oranını yüzde 10 olarak belirlemişti. Aynı zamanda, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 34 ek vergi uygulanacağı açıklanmıştı. Çin, bu adıma benzer bir vergi oranıyla karşılık vermiş ve ardından ABD, bu vergiyi yüzde 104’e yükseltmişti. Çin ise karşılık olarak vergiyi yüzde 84’e çıkarmıştı. ABD’nin vergiyi yüzde 145’e artırması sonrasında ise Çin, bu duyuruyla oranı yüzde 125’e çekti.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Çin’in bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini daha da tırmandırırken, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Pekin’in “son misilleme” açıklaması, taraflar arasında bir uzlaşma olasılığına dair soru işaretlerini artırıyor.