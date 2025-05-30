Çin, Anlaşmayı İhlal Etti

ÇİN EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi esnasında Pekin’e karşı uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini öne sürdü. Trump, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü.” ifadelerini kullandı.

SOĞUK TİCARET SAVAŞI VE SOSYAL HUZURSUZLUK

Yaşananların bir “soğuk ticaret savaşı” haline dönüştüğünü belirten Trump, bu süreçte birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların ortaya çıktığını ifade etti. Ancak o, bu durumun hoşuna gitmediğini belirterek, “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” diyerek düşüncelerini açıkladı.

TİCARET ANLAŞMASI VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI

Durumun kötüleşmesini engellemek için hızlıca harekete geçtiğini belirten Trump, “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” dedi.

NAZİK DAVRANMA DÖNEMİ SON BULDU

Ancak Trump, bu anlaşmanın uzun sürmediğini düşündüğünü belirtti. Açıklamasını sert bir dille tamamlayan Trump, “Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!” diyerek görüşlerini paylaştı.