Çin’de Askeri Geçit Töreni Düzenlendi

ÇİN’DE TARİHİ ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla büyük bir askeri geçit törenine ev sahipliği yaptı. Tören, Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda düzenlenirken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birliklerinin adımları ve ülkenin en yeni askeri donanımları sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı balkonundan halka hitap ettikten sonra, tören aracına binerek Çang’an Bulvarı üzerinde sıralanan birlikleri denetledi.

LİDERLERİN KATILIMI VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Bu askeri geçit töreni, Şi Cinping’in liderliğinde Tienanmın Meydanı’nda yönettiği üçüncü etkinlik oldu. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi uluslararası devlet ve hükümet başkanları katılım sağladı. Türkiye’den ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal töreni protokol tribününden izledi. Bu durum, Türkiye’nin bu tür etkinliklere bakan düzeyinde ilk katılımı oldu.

PUTİN VE KİM’İN GÖRÜŞMESİ

Putin, Kim ile birlikte görüşme yapacağı yere daha önce Kuzey Kore liderine hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla gitti. Görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla yapılan etkinliklerin kendilerini doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı. “Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı.” diyen Putin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin güvenilir, dostane ve müttefiklik karakterine dönüştüğüne dikkat çekti.

KUZey KORE LİDERİNDEN DESTEK SÖZLERİ

Kuzey Kore lideri Kim, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini belirterek, “Bu anlaşma çerçevesinde, kardeş Rus halkı ve ordusuyla ortak bir mücadele yürüttük. Rusya’ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak görüyoruz.” dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin “ABD’ye meydan okuma” olarak algılanmasını reddetti. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var.” sözleriyle, Çin’in ABD ile ilişkilerindeki dengenin kendileri açısından avantajlı olduğunu belirtti.

KİM JU AE DÜNYA SAHNESİNDE

Kuzey Kore liderinin ziyareti sırasında kızı Kim Ju Ae’nin de yanında bulunduğu görüldü. Bu durum, Kim Ju Ae’nin ilk kez uluslararası sahnede görünmesi olarak dikkat çekti ve liderin kızının veliaht olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.