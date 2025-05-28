Dünya

Çin’de İnsansı Robotlar Boks Yaptı

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İNSANSI ROBOT DÖVÜŞ YARIŞMASI BAŞLADI

Dünya robot yarışması “Mecha Dövüş Serisi”, Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenerek Pazar günü, Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaleti’nde yer alan Hangzhou kentinde başladı. Etkinlikte, çeşitli dövüş becerilerine sahip robotların yer aldığı, Unitree Robotics tarafından geliştirilmiş insansı robotların da bulunduğu katılımcılar, canlı yayınlanan bir karşılaşma için bir araya geldi. Ayrıca bu organizasyon, Çinli robotik firmalarının teknolojik yeteneklerini gözler önüne seriyor. CMG’nin aktardığına göre, bu yarışma, dünyanın insansı robotlara odaklanan ilk dövüş sporları etkinliği olarak önemli bir anı temsil ediyor ve yapay zekanın (AI) dövüş sporlarına aşamalı entegrasyonuna işaret ediyor. Tüm yarışmacı insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle donatıldığı ifade ediliyor.

GÖSTERİ VE REKABET BİR ARADA

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, etkinlik hem gösteri hem de rekabetçi müsabakalar içeriyor. İnsansı robotlar, farklı dövüş hareketlerini sergilerken, bazı robotlar ise insanlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilerek arenada mücadele ediyor. İnsansı robot endüstrisinin lider isimlerinden olan Unitree Robotics, bu yarışmada resmi partner olarak yer aldı. Etkinlik sırasında robotlar, bire bir ve grup halinde boks gösterileri gerçekleştirerek yeteneklerini ve hareket kabiliyetlerini sergiledi. Dört insan operatör takımı, turnuva formatındaki boks maçlarında robotları yöneterek yarıştı.

BEDENLİ ZEKADA HIZLI GELİŞİM

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı ilerlemenin etkisiyle, Çin’in insansı robotları süratle gelişiyor ve sanayi ile ev kullanımı alanlarında daha fazla yer buluyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşacağı öngörülüyor.

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