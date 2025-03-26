Çin’den İddia: ABD Telefonları İzliyor!

SON RAPORDA ŞOK İDDİALAR

China Cybersecurity Industry Alliance’ın (CCIA) yayımladığı yeni siber güvenlik raporu, ABD istihbarat teşkilatlarının dünya genelinde cep telefonu kullanıcılarından gizlice veri topladığına dair önemli iddialar ortaya koyuyor. Raporda, ABD ajanlarının SIM kartlarına, işletim sistemlerine ve mobil uygulamalara sızmak için gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları kullandığı ifade ediliyor. Ayrıca, kullanıcıların konum bilgileri, kişisel detayları ve hesap bilgilerini elde etmek için Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil ağları hedef aldığı aktarılıyor.

İPHONE KULLANICILARI Risk ALTINDA

Rapordan elde edilen bilgilere göre, Apple iPhone kullanıcıları bu gizli izleme faaliyetlerinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. ABD istihbarat teşkilatlarının, kullanıcıların herhangi bir etkileşime girmesine gerek kalmadan telefonlarına sızan “sıfır tıklama” saldırılarını kullandığı öne sürülüyor. Bu saldırılar aracılığıyla, iMessage uygulamasına gizli casus yazılımlar yükleniyor ve mesajlar, aramalar, fotoğraflar ile gerçek zamanlı konum verileri ele geçiriliyor. Bu yöntem, iPhone kullanıcılarının uzun süre gizlice gözetlenmesine zemin hazırlıyor.

SALDIRILAR KAPSAMLI BİR YAYILIM GÖSTERİYOR

CCIA raporuna göre, ABD ajanlarının casusluk faaliyetleri yalnızca cep telefonları ile sınırlı kalmıyor. Büyük BT şirketlerinin veri merkezleri, mobil ağ sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları ve hatta USB kabloları gibi veri aktarım araçları da gözlemleniyor. Bu durum, çok sayıda kullanıcının eş zamanlı olarak izlenmesine ve kullanıcı verilerinin korunmasını zorlaştırmasına yol açıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTMAKTA

CCIA, bu saldırıların tüm cep telefonu kullanıcılarını riske attığını vurguluyor. ABD ajanlarının kullandığı casus araçlar, Truva atı virüsleri ve gizli izleme yöntemleri, güvenli web kullanımını tehdit ediyor, kullanıcı verilerini tehlikeye atıyor ve ulusal güvenliği zayıflatıyor. Uzmanlar, bu durumun sürmesi halinde daha fazla kişinin kimlik hırsızlığı ve veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.