Çin’e Ek Seferler: THY Duyurdu

Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında gerçekleştirilen mutabakat zaptı ile, iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21’den 49’a çıkmıştı. Bu kararın ardından frekans artırma çalışmalarına devam eden Türk Hava Yolları (THY), ek seferlerin başlayacağını açıkladı. Böylece Çin’e her hafta toplam 31 sefer düzenlenecek.

YENİ SEFERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ekşi, “Çin’e ilave 10 sefer! Çin’e 3 noktaya (Pekin, Șangay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibariyle sefer sayımızı Pekin 10, Șangay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.” şeklinde konuştu.