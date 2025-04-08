Çin’e Yüzde 104 Ek Gümrük Vergisi

ABD İLE ÇİN ARASINDA GERİLİM DAHA DA ARTTI

Trump’ın gümrük vergileri açıklaması, iplerin daha da gerilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Trump, Çin’den ithal edilen ürünlerin üzerine yüzde 34, Avrupa Birliği’nden gelenlerin ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Çin, bu duruma sert bir yanıt vererek tüm ABD ürünlerine aynı oranda vergi getireceğini açıkladı. Trump ise, “8 Nisan’a kadar yüzde 34 vergiyi geri çekmezse 9 Nisan’da yüzde 50 ek vergi uygularız” şeklinde bir uyarıda bulundu.

YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin’e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini duyurdu. Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın açıkladığı yüzde 50 ek tarifenin 9 Nisan’da ABD yerel saatiyle 00.01’de yürürlüğe gireceğini belirtti. Leavitt, Trump’ın Çin’in ABD ile bir anlaşma yapmak istediğine ve bunun şartlarını sağlaması gerektiğine inandığını belirtti.

“ÇİN’İN MİSİLLEME YAPMASI BİR HATA”

Leavitt, Çin’in misilleme yapmasını bir “hata” olarak değerlendirdi. “Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin’e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek,” dedi. Leavitt, eğer Çin bir anlaşma yapmak için girişimde bulunursa, Trump’ın son derece nazik olacağını ifade etti. Ayrıca, 2 Nisan’dan bu yana 70’e yakın ülkenin, müzakerelere başlamak için Trump’a ulaştığını kaydetti. Leavitt, “Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor,” şeklinde açıklama yaptı. Trump’ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel ticaret anlaşmaları hazırlanması talimatını verdiğini aktardı.