Çin, Hollanda, Belçika Ve Litvanya’ya Atama Yapıldı

ÇİN, HOLLANDA, BELÇİKA VE LİTVANYA BÜYÜKELÇİLİKLERİNE ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya Büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kararla birlikte Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın farklı kademelerine de atamalar yapıldı.

YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Atama kararlarına göre, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

KURUL ÜYELİKLERİ VE MÜFETTİŞ ATAMALARI

Adli Tıp Kurumu’nun İkinci, Dokuzuncu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine 25 müfettiş yardımcısı atandı. Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay atandı.

MİLLİ EĞİTİM VE TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine de 23 müfettiş yardımcısı atandı.