Çin ile AB arasında Ticaret Savaşları Başlıyor!

ÇİN’İN AB HAKKINDAKİ ŞİKAYETİ

Çin, Avrupa Birliği’nin ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getirmesi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayette bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı, AB’nin geçen yıl başlattığı sübvansiyon soruşturmasından sonra, sektörün devlet desteği ile faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Çinli üreticilere uygulanan ilave gümrük tarifelerini kabul etmediklerini ifade etti. Pekin yönetimi, Çinli firmaların haklarını korumak adına her türlü tedbiri alacağını belirtti ve DTÖ’nün ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduğunu kaydetti. Ayrıca, açıklamada, “Umarız Avrupa tarafı Çin ile yapıcı tarzda işbirliği yapar ve iki tarafın da kabul edeceği, ticari sürtüşmelere yol açmayacak bir çözüme ulaşılabilir.” ifadesi yer aldı.

EK GÜMRÜK VERGİLERİNİN DETAYLARI

AB Komisyonu, yaptığı açıklamada, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıllığına ilave gümrük vergileri getirildiğini duyurdu. Yeni düzenleme, yarından itibaren yürürlüğe girecek. ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Çin’den üretilen modellerine yüzde 7,8, Çinli üretici BYD’ye yüzde 17, Geely’ye yüzde 18,8 ek vergi getirilecek. Soruşturmada işbirliği yapan diğer üreticilere ise yüzde 20,7 oranında ek vergi uygulanacakken, işbirliği yapmayan devlet şirketi SAIC Motor ve diğerlerine yüzde 35,3 ek vergi uygulanacak.

ÇİN İLE AB ARASINDAKİ TİCARET TANSİYONU

AB Komisyonu’nun Ekim 2023’te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen gümrük tarifelerindeki artış, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşı olasılığını gündeme getiriyor. Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkeleri tarafından onaylanan tarife artışlarının ardından AB’den ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, Çin, daha önce Avrupa’dan ithal edilen domuz eti ürünlerine damping uygulamış ve süt ürünleri için sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

PEKİN’DEN MİSİLLEME TEHDİDİ

Pekin yönetimi, Avrupa’dan ithal otomobillere de ek gümrük tarifeleri uygulama sinyali veriyor. Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlar için gümrük tarifelerini artırmayı planladığını açıkladı. Böyle bir adımın, Çin’deki geniş motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden AB ülkelerinin şirketlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.