Çin Neden Altın Alıyor?

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMA YOLUNDA

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma hedefini sürdürerek Ağustos ayında altın varlıklarını 10’uncu kez artırdı. Yayınlanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artış göstererek 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, bu altın alım sürecine Kasım ayında başlamış olup, bu süreçte toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş durumda.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Altın fiyatları, ABD faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirilerinin artmasıyla birlikte son dönemlerde rekor seviyelere ulaştı. Goldman Sachs, külçe altının bu yıl yüzde 30’dan fazla değer kazanarak ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktığını bildirdi. Ayrıca, Fed’in bağımsızlığına zarar verebilecek her durumun, altın fiyatlarını 5 bin dolara yaklaştırabileceği vurgulanıyor.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI ALTIN BİRİKİMİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Dünya Altın Konseyi’nin en son raporuna göre, küresel merkez bankalarının altın birikiminde fiyat artışlarına rağmen bir yavaşlama gözlemleniyor. Ancak, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, altın talebinin artmasına ve ülke merkez bankalarının rezervlerini güçlendirme çabalarına katkıda bulunuyor.