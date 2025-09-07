Ekonomi

Çin Neden Sürekli Altın Alım Yapıyor?

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRIYOR

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma yönündeki çabalarını sürdürürken, Ağustos ayında da altın varlıklarını artırmayı başardı. Açıklanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı, geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak toplamda 74,02 milyon troy onsa yükseldi. Bu altın alım süreci, Kasım ayında başlamış olup, bu dönemde toplamda 1,22 milyon troy ons altın biriktirilmiştir.

ALTININ REKOR SEVİYELERE ULAŞMASI

Son günlerde, altın fiyatları ABD faiz indirimlerine yönelik tahminler ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e karşı saldırılarının artması nedeniyle rekor seviyelere ulaşarak uzun süredir devam eden bekleme modelini kırdı. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artış gösterdi ve ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Ayrıca, Fed’in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar, altın fiyatlarını 5 bin dolara kadar yaklaştırma potansiyeli taşıyor.

KÜRESEL ALTIN BİKİMİ VE GEOPOLİTİK RİSKLER

Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, küresel çapta merkez bankalarının altın birikimi, fiyatların artmasıyla yavaşlama eğilimi gösterdi. Ancak jeopolitik risklerin, resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, merkez bankalarının altın alım stratejilerine olan ilginin süreceği anlamına geliyor.

