Çin, Neden Sürekli Altın Alıyor?

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMAKTADIR

Çin Merkez Bankası, rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırma çabalarını sürdürerek Ağustos ayında altın varlıklarını 10’uncu kez artırıyor. Açıklanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, bu altın alım sürecine Kasım ayında başlayarak bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş durumda.

Altın, ABD faiz indirim beklentileri ve Beyaz Saray’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirilerinin artmasına paralel olarak son günlerde rekor seviyelere tırmanarak aylardır devam eden bekleme modelini kırıyor. Goldman Sachs’a göre, külçe altın bu yıl yüzde 30’dan fazla artış göstererek ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Ayrıca, Fed’in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zararın altının 5 bin dolara yaklaşmasına neden olabileceği belirtiliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN BİRİKİMİ

Üretici destekli Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, küresel çapta merkez bankalarının altın birikimi, fiyatların artışıyla birlikte yavaşlama gösterdi. Ancak, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.