Çin, Vatandaşlarını ABD’ye Uyarıyor

ABD’DEN ÇİN’E TARİFE ARTIŞI

ABD’nin Başkanı Donald Trump, 2 Nisan tarihli bir açıklamada, ‘karşılıklı tarifeler’ çerçevesinde Çin’e yüzde 34’lük ek gümrük tarifesi getireceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından, Çin de ABD’nin tarifedeki artışına yanıt olarak aynı oranlarda bir ek tarife uygulayacağını belirtti. YENİ GÜMRÜK TARİFESİ YÜZDE 104 OLDU Başkan Trump, Çin’in karşılıklı olarak yaptığı yüzde 34’lük ek tarife artışını geri çekmemesi durumunda, yüzde 50’lik ek tarife uygulayacağını ve planlanan görüşmeleri iptal edeceğini ifade etti. Bu yeni tarife ile birlikte ABD’nin, Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104’e yükseldi.

ÇİN’DEN CEVAP VE SEYAHAT UYARISI

Çin, Trump’ın yaptığı ek tarife tehdidine karşılık vererek, ABD’den ithal ürünlere olan gümrük tarifesini yüzde 84’e artırdığını açıkladı. Trump, buna yanıt olarak gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardığını duyurdu. Bu gelişmeler ışığında, Çin hükümeti, iki ülke arasındaki artan gerilimin ardından vatandaşlarına ABD’ye seyahatleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. “Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD’ye seyahatlerinin risklerini değerlendirmeli ve dikkatli olmalıdır.” şeklinde bir açıklama yapıldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD’nin Ohio eyaletinde kabul edilen yasa tasarısında yer alan, Çin vatandaşı öğrencilere yönelik olumsuz hükümlere atıfta bulunarak “Yurt dışındaki öğrencilerin, ABD’deki bu eyalette eğitim almayı seçerken güvenlik riski değerlendirmesi yapmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.” dedi. Ohio Temsilciler Meclisinde görüşülüp kabul edilen bu yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin’in faaliyetlerine yönelik ‘yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler’ alma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.