“Cinayet İtirafı Taziye Evinde Yakalandı”

Olay, 24 Mayıs’ta Atakum ilçesindeki Balaç Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Eşi Kader Yıldırım’a (39) telefonla ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve döndü. Komşusundan tornavida alarak yangın merdivenindeki kapıyı açan Yıldırım, içeri girdiğinde 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım’ın ihbarda bulunmasıyla polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Kader Yıldırım’ın boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerin olduğu belirlendi. Fatih Yıldırım, eşinin durumunu anlattıktan sonra ifadesi almak üzere emniyete götürüldü. Burada yaptığı açıklamada, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını ifade etti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, cinayeti aynı binanın 3’üncü katında yaşayan Mehmet Işık’ın işlediği tespit edildi. Mehmet Işık, Fatih Yıldırım’ın halasının oğlu olarak biliniyordu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli, polis ekipleri tarafından bir taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan bilezikler de ele geçirildi. Mehmet Işık, emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf etti. Olayın detayları ve cinayetin motivasyonu üzerine çalışmalar devam ediyor.