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Cinayet Planı: ‘Bitirim 3’lü’ Grubu Tuzak Kurdu

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 25 Ocak’ta saat 20.25 sularında Fatih Mahallesi Harbiye Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ile ambulans şoförü Birol Ülkü arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı. Acil tıp teknisyeni Handan Ünlü, durumu yaşadığı Tayfun Çevik’e aktardı. Tayfun Çevik, hastaneye giderek tartıştığı Birol Ülkü’yü tehdit etti.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALANMA

Birkaç gün sonra, motosikletle giden Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken, Ülkü omzundan yaralandı ve yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastanede tedavi gören Birol Ülkü’nün, polise verdiği ifadede, kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini belirttiği öğrenildi.

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